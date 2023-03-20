SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ADVANCED Codecs

В данном списке представлены программы для замены ADVANCED Codecs. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ADVANCED Codecs, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

K-Lite Codec Pack Full
K-Lite Codec Pack Full

Версия 20.0.5

Видео, аудио кодеки для Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
K-Lite Codec Pack Mega
K-Lite Codec Pack Mega

Версия 20.0.5

Аудио и видео кодеки Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
LAV Filters
LAV Filters

Версия 0.77.2

Программа для установки на ПК видео и аудио фильтров и декодеров для DirectShow

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