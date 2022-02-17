ADVANCED Codecs — пакет аудио и видеокодеков с программой, позволяющей внедрить их в штатный проигрыватель Windows Media (или Movies & TV app в Windows 10 и 11), что позволит воспроизводить с его помощью более широкий спектр мультимедиа форматов, чем тот поддерживает изначально.

Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа ADVANCED Codecs?

Сами по себе мультимедиа-кодеки, входящие в пакет ADVANCED Codecs, предназначены для воспроизведения аудио и видеофайлов различных форматов, в т.ч. AMR, MPC, DIVX, MKA, FLAC, EVO, FLV, M4B, MKV, OGG, OGM, RMVB, XVID, Y4M и многие другие. Однако это не самое главное. Автор данного пакета создал программу, которая позволяет интегрировать кодеки в стандартный медиапроигрыватель Windows Media или Movies & TV app. Сделав это, пользователь сможет просматривать видео и прослушивать аудио тех форматов, открытие которых в штатном проигрывателе Windows приводили к ошибке воспроизведения (Windows Media, равно как и Movies & TV app, поддерживает лишь самые распространенные аудио- и видеоформаты).

При помощи ADVANCED Codecs на компьютере можно будет воспроизводить UHD/HDR, 4K и 3D-видео без приобретения дорогостоящих видеоплееров, а также прослушивать аудио TrueHD Atmos и DTSx MASTER, используя для вывода звука HDMI-порт AVR-микроконтроллера.

Среди преимуществ ADVANCED Codecs перед другими аналогичными пакетами кодеков автор отмечает:

Отображение в «Проводнике» полноцветных миниатюр (эскизов) видеофайлов различных форматов, включая FLV и 10-битные MKV, предоставленные другой бесплатной утилитой с русскоязычным интерфейсом Icaros, которая включена в данный пакет кодеков (пользователь даже может выбрать, с какого момента видео будет создана миниатюра).

Возможность активации панели предварительного просмотра для всех включенных типов файлов.

Возможность просмотра в штатном «Проводнике» в окне свойств полной информации о "неродных" для него типов видеофайлов, таких как MKV и FLV.

Поддержка воспроизведения аудиофайлов M4A, содержащих ALAC.

Возможность включения/отключение кодеков, установленных в системе.

Интегрированная утилита Win7DSFilterTweaker позволяет настроить декодеры DirectShow в несколько кликов мыши, а Codec Tweak Tool — настроить установленные в системе кодеки и фильтры, а также исправить некоторые ошибки в реестре, связанные с ними.

Интеграция в контекстное меню «Проводника» нового пункта — «Добавить в список воспроизведения Windows Media» при правом клике по любым типам видео- и аудиофайлов.

Частые автоматические обновления.

Как пользоваться программой ADVANCED Codecs?

На данной странице представлены портативные версии пакетов кодеков ADVANCED Codecs — для 32-х и 64-битных операционных систем Windows. После распаковки подходящей версии нужно запустить исполнимый файл «Launcher.exe» или «Launcher64.exe», перейти во вкладку «Configure» и отметить галочкой пункт «Use Windows Media Player». С этого момента штатный мультимедиаплеер Windows сможет воспроизводить ранее не поддерживавшиеся им форматы видео- и аудиофайлов.

В программе ADVANCED Codecs предусмотрено множество настроек для кодеков, также имеются твики для Windows, связанные с фреймворком Media Foundation (можно отключить его использование для тех или иных типов медиафайлов).