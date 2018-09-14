SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ace Stream Media

В данном списке представлены программы для замены Ace Stream Media. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ace Stream Media, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Stremio
Stremio

Версия 5.0.24

Программа для просмотра видео и ТВ из онлайн-источников

Оценок пока нет
KODI
KODI

Версия 21.3

Многофункциональный цифровой медиаплеер для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)