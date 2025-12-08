5KPlayer — бесплатный многофункциональный мультимедиа-проигрыватель с функциями скачивания видеороликов с большого количества видеохостингов, прослушивания интернет-радиостанций, трансляции/передачи медиа-контента с компьютера на мобильные устройства. Программа поддерживается операционными системами Windows XP (SP2), 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Медиапроигрыватель 5KPlayer

5KPlayer поддерживает большое количество форматов аудио и видео файлов, потому его можно использовать в качестве настольного мультимедиа-плеера. Также программа позволяет проигрывать DVD-диски и их ISO-образы.

Из всех прочих функций медиапроигрывателя отметим:

Автоматическое сканирование компьютера и последующая организация найденных мультимедиа-файлов в библиотеке.

Разворот видео непосредственно во время проигрывания.

Поддержка субтитров.

Поддержка видео в формате VR 360 (виртуальная реальность) с возможностью включения аппаратного ускорения (Hardware-acceleration) для их плавного воспроизведения.

Простой встроенный видеоредактор, позволяющий обрезать, поворачивать, отражать зеркально, замедлять/ускорять воспроизведение, изменять яркость, контрастность и насыщенность цвета видео (поддерживаются только файлы формата MP4/H.264).

При необходимости пользователь может подключить к видеопроигрывателю один из внешних видеоредакторов и/или видеоконвертеров от разработчиков 5KPlayer (можно скачать с их официального сайта).

Проигрыватель онлайн-радиостанций и потокового аудио

Без каких-либо предварительных настроек в 5KPlayer доступно несколько популярных зарубежных радиостанций — BBC Sport, ESPN Radio, Kiss FM и другие. При необходимости пользователь может вставить URL-ссылку любой другой онлайн-радиостанции и программа сразу приступит к ее воспроизведению. В проигрыватель онлайн-радио также можно поместить ссылку на аудио-файл, в т.ч. на потоковый.

Скачивание видео и музыки с видеохостингов

В медиаплеер 5KPlayer имеется специальный модуль, позволяющий скачивать видеоролики и музыку видеохостингов YouTube, Vimeo, DailyMotion, многих социальных сетей, а также аудиохостингов (как SoundCloud), сервисов микроблогов (как Tumblr) и т.д. С полным перечнем поддерживаемых источников медиаконтента можно ознакомиться на официальном сайте 5KPlayer.

Кроме того, встроенный в 5KPlayer менеджер загрузок можно использовать и для скачивания видео и аудио с любых сайтов вообще (там, где их можно скачать при использовании различных плагинов-качальщиков для браузеров).

Передача и трансляция медиаконтента на различные устройства

Программа 5KPlayer поддерживает технологии Airplay и DLNA:

Airplay

Сетевой протокол разработки Apple, используемый для потоковой передачи мультимедиа-файлов между устройствами, поддерживающими Airplay. Первоначально Airplay был доступен только для владельцев Apple-техники, но сегодня эту технологию поддерживают устройства и других производителей. При помощи 5KPlayer любой медиафайл можно транслировать с компьютера на телевизор или какое-нибудь мобильное устройство, поддерживающее Airplay.

DLNA

Сетевая технология, во многом аналогичная Airplay. Также предназначена для передачи мультимедиа с одного устройство на любое другое устройство, поддерживающее DLNA. Данная сетевая технология поддерживается гораздо большим количеством медиаустройств, нежели Airplay. И среди таких устройство не только смартфоны, планшеты и телевизоры, но и видеокамеры, принтеры, сетевые хранилища NAS и т.д. Помимо видео, аудио и изображений, DLNA позволяет передавать вообще любые типы файлов.