XviD4PSP — программа для конвертирования видео и аудио из одного формата в другой. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP и более поздних версий. Поддерживаются системы 32/64 bit. Программа не требует установки и полностью переведена на русский язык.
Как пользоваться XviD4PSP?
Программа XviD4PSP не предлагает ничего лишнего, кроме конвертирования мультимедиа и нескольких простых сопутствующих операций над ними. Первоначально приложение разрабатывалось для конвертации видео и аудио в форматы, поддерживаемые игровой приставкой PSP (отсюда и название), однако со временем конвертер значительно расширил свой функционал.
В настоящий момент XviD4PSP поддерживает порядка 40 различных аудио- и видеоформатов. Одна из особенностей программы — возможность конвертирования любого из поддерживаемых форматов видео в любой аудиоформат и в обратном направлении (т.е. не только из аудио в аудио или из видео в видео, как это наблюдается у многих конвертеров). Отсюда можно сделать несколько интересных выводов:
- Если производится конвертация видеофайла в аудиофайл, конвертер автоматически вырезает из первого звук и сохраняет его в требуемом формате.
- Если же аудио конвертируется в видео, то звук просто помещается в видео-контейнер. Никаких пустых (черных) кадров к файлу не добавляется, значит, не увеличивает и размер конечного видеофайла.
Ко всему вышесказанному также следует добавить еще несколько особенностей программы XviD4PSP:
- Для работы конвертер не требует наличия на компьютере установленных аудио или видеокодеков и не устанавливает их отдельно. Все, что нужно — помещено в основное тело программы.
- Для всех поддерживаемых аудио- и видеоформатов предусмотрено множество настроек. Пользователь может тонко настроить качество, размер кадра, угол вращения, соотношения сторон, частоту дискретизации, битрейт и другие параметры для видео и аудио.
- Несмотря на мощные функциональные возможности, программа XviD4PSP имеет максимально простое управление, с которым легко разберутся даже неопытные пользователи.
Дополнительные функции XviD4PSP
Конвертер XviD4PSP имеет следующие вспомогательные функции:
- Возможность обрезки аудио и видео на неограниченное количество фрагментов.
- Возможность последовательного объединения любого количества аудио и/или видео в один файл.
- Возможность пакетного форматирования мультимедиафайлов (достаточно указать папку с видео/аудио, и все размещенные в ней файлы автоматически добавятся на обработку программой).
Таким образом, XviD4PSP можно считать одним из лучших бесплатных видео/аудиоконвертеров.