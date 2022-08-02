XviD4PSP — программа для конвертирования видео и аудио из одного формата в другой. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP и более поздних версий. Поддерживаются системы 32/64 bit. Программа не требует установки и полностью переведена на русский язык.

Как пользоваться XviD4PSP?

Программа XviD4PSP не предлагает ничего лишнего, кроме конвертирования мультимедиа и нескольких простых сопутствующих операций над ними. Первоначально приложение разрабатывалось для конвертации видео и аудио в форматы, поддерживаемые игровой приставкой PSP (отсюда и название), однако со временем конвертер значительно расширил свой функционал.

В настоящий момент XviD4PSP поддерживает порядка 40 различных аудио- и видеоформатов. Одна из особенностей программы — возможность конвертирования любого из поддерживаемых форматов видео в любой аудиоформат и в обратном направлении (т.е. не только из аудио в аудио или из видео в видео, как это наблюдается у многих конвертеров). Отсюда можно сделать несколько интересных выводов:

Если производится конвертация видеофайла в аудиофайл, конвертер автоматически вырезает из первого звук и сохраняет его в требуемом формате.

Если же аудио конвертируется в видео, то звук просто помещается в видео-контейнер. Никаких пустых (черных) кадров к файлу не добавляется, значит, не увеличивает и размер конечного видеофайла.

Ко всему вышесказанному также следует добавить еще несколько особенностей программы XviD4PSP:

Для работы конвертер не требует наличия на компьютере установленных аудио или видеокодеков и не устанавливает их отдельно. Все, что нужно — помещено в основное тело программы.

Для всех поддерживаемых аудио- и видеоформатов предусмотрено множество настроек. Пользователь может тонко настроить качество, размер кадра, угол вращения, соотношения сторон, частоту дискретизации, битрейт и другие параметры для видео и аудио.

Несмотря на мощные функциональные возможности, программа XviD4PSP имеет максимально простое управление, с которым легко разберутся даже неопытные пользователи.

Дополнительные функции XviD4PSP

Конвертер XviD4PSP имеет следующие вспомогательные функции:

Возможность обрезки аудио и видео на неограниченное количество фрагментов.

Возможность последовательного объединения любого количества аудио и/или видео в один файл.

Возможность пакетного форматирования мультимедиафайлов (достаточно указать папку с видео/аудио, и все размещенные в ней файлы автоматически добавятся на обработку программой).

Таким образом, XviD4PSP можно считать одним из лучших бесплатных видео/аудиоконвертеров.