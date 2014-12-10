SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги XRECODE3

В данном списке представлены программы для замены XRECODE3. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XRECODE3, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
Exact Audio Copy
Exact Audio Copy

Версия 1.6

Программа для риппинга Audio CD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Monkeys Audio
Monkeys Audio

Версия 4.99

Программа для сжатия аудио в формат APE

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Audio Converter
Total Audio Converter

Версия 5.3.0.206

Программа для конвертирования аудио в разные форматы

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Freemake Audio Converter
Freemake Audio Converter

Версия 1.1.0.63

Конвертировать музыку бесплатно

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Lossless Audio Converter
Lossless Audio Converter

Версия 1.10

Lossless Audio Converter - конвертация музыки

Оценок пока нет
Convertilla
Convertilla

Версия 0.4.1.25

Бесплатный конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Icecream Media Converter
Icecream Media Converter

Версия 1.45

Конвертер медиафайлов

Оценок пока нет