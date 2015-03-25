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Аналоги Xilisoft Video Converter

В данном списке представлены программы для замены Xilisoft Video Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xilisoft Video Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Format Factory
Format Factory

Версия 5.21.0.0

Программа для конвертирования видео, аудио и фото

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AnyMP4 Video Converter Ultimate
AnyMP4 Video Converter Ultimate

Версия 8.5.30

Программа для конвертации видео и аудио

Оценок пока нет
HandBrake
HandBrake

Версия 1.6.0

Программа для конвертации видео в формат MP4 и MKV

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVS Video Converter
AVS Video Converter

Версия 10.1.2.627

Программа для редактирования и конвертации видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
MKVToolNix
MKVToolNix

Версия 28.2.0

Программа для конвертации видео формата MKV (Matroska)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter

Версия 4.1.10

Программа для конвертирования и редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Video Converter
Movavi Video Converter

Версия 14.3.1

Конвертер и редактор видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
ВидеоМАСТЕР
ВидеоМАСТЕР

Версия 2.47

Простой видеоредактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
GOM Video Converter
GOM Video Converter

Версия 1.1.1.69

Конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Convertilla
Convertilla

Версия 0.4.1.25

Бесплатный конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Video Converter
Total Video Converter

Версия 3.71

Конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)