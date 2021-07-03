Wondershare Uniconverter — многофункциональная программа для конвертирования и редактирования видео- и аудиофайлов, скачивания видеоматериалов с популярных веб-ресурсов, записи видео с экрана компьютера. Присутствуют и другие дополнительные функции. Это платная программа, которую можно использовать бесплатно с функциональными ограничениями.

Приложение Wondershare Uniconverter подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7 и выше (предусмотрены отдельные версии для 32-х и 64-битных ОС). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Wondershare Uniconverter?

Wondershare Uniconverter — это универсальный инструмент для работы с видео и аудио. В список основных возможностей программы входит:

Конвертация и сжатие видео и аудио.

Редактирование видео и аудио.

Запись видео с экрана компьютера.

Скачивание видео со страниц популярных сайтов (более 10 тыс. по заявлению разработчиков).

Помимо этого, в приложении доступны и вспомогательные функции, в т.ч. не связанные с обработкой аудио- и видеоматериалов.

Функции Wondershare Uniconverter

Вкратце рассмотрим функционал Wondershare Uniconverter по каждой из перечисленных выше группе функций:

Конвертирование

Одна из ключевых функций программы Wondershare Uniconverter — конвертация мультимедиа-файлов, в т.ч. в пакетном режиме. По словам разработчиков, приложение поддерживает более 1000 форматов аудио- и видеофайлов. Конвертация может осуществляться, как в ручном (выходной формат и настройки качества задаются пользователем), так и в автоматическом режиме (достаточно выбрать один из многочисленных пресетов конвертации).

Предусмотрена возможность конвертации видео с оптических DVD/Blue-ray дисков в любой поддерживаемый формат.

При помощи Wondershare Uniconverter можно быстро привести параметры исходных мультимедиа-файлов к значениям, которые требуются для их воспроизведения разнообразными устройствами (смартфонами, игровыми приставками и т.д.), для загрузки YouTube, а также их записи на оптические диски.

Помимо конвертирования присутствует возможность сжатия (оптимизация размера) видео. Данная операция не меняет формат файлов, а уменьшает их разрешение и/или битрейт.

Обе функции — конвертация и сжатие — могут работать в пакетном режиме для одновременного преобразования большого числа файлов.

Редактирование

Как видеоредактор программа Wondershare Uniconverter предлагает следующие возможности:

Изменение скорости воспроизведения видео (ускорение и замедление).

Обрезка и склеивание видео (в т.ч. объединение отдельных файлов).

Кадрирование (обрезка кадра).

Добавление субтитров и водяных знаков (текстовых и графических).

Применение различных видеоэффектов.

Настройка параметров аудио, вырезка и замена аудиодорожек.

Запись видео с экрана компьютера

По части видеозахвата Wondershare Uniconverter предоставляет следующий функционал:

Запись видео целого экрана, выбранной области или отдельного окна.

Запись игр без потерь FPS.

Запись видео с веб-камеры с возможностью параллельного видеозахвата экрана (режим «картинка в картинке»).

Параллельная запись аудио с микрофона (либо только звука).

Возможность рисования поверх записываемого видео, что позволяет создавать видеоинструкции.

Возможность переключения экранов (если к ПК подключены два или более мониторов) во время записи.

Старт и остановка записи по расписанию и/или нажатию горячих клавиш.

Пользователь имеет возможность тонко настроить качество записываемого видео и его выходной формат.

Скачивание видео

Программу Wondershare Uniconverter можно использовать в качестве менеджера загрузок для скачивания видео- и аудиоматериалов с большого числа сайтов. Также поддерживается скачивание целых плейлистов, если таковые предусмотрены на онлайн-ресурсе. Видео может быть конвертировано в любой поддерживаемый программой формат. Возможно сохранение видеоматериалов в виде MP3-файлов (извлечение аудио из видео).

Дополнительные функции Wondershare Uniconverter

В число дополнительных функций Wondershare Uniconverter относятся:

Запись видео на оптические DVD-или Blu-ray диски (можно сразу на несколько носителей при наличии двух и более оптических приводов) с возможностью создания меню воспроизведения. Сюда же относится возможность создания из видеофайлов ISO-образов.

Специальный режим конвертирования видео в VR-формат для его просмотра в VR-очках.

Сохранение музыкальных композиций с CD-дисков в различные форматы в виде раздельных файлов.

Редактор субтитров позволяет не только создавать, но и редактировать имеющиеся файлы субтитров различных форматов.

Пакетная конвертация изображений всех распространенных форматов.

Создание GIF-анимации из видео или группы изображений.

Редактирование метаданных видеофайлов.

Программа Wondershare Uniconverter распространяется по подписке, стоимость которой начинается (данные на момент написания обзора) с 1190 р. в квартал (3 месяца).