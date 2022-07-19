Win2PDF — программа для создания PDF-документов и форматирования различных форматов файлов в PDF. Приложение поддерживает 32 и 64-битные версии Windows XP, Vista, 7, 8 и 10, но не имеет поддержки русского языка.
Функции Win2PDF
В отличие от многих аналогичных конвертеров и редакторов PDF, программа Win2PDF не имеет привычного пользовательского интерфейса. При установке приложения на компьютер в операционной системе создается виртуальный принтер, позволяющий "распечатывать" любые типы файлов в виде сохраняемых на диске PDF-документов.
Таким образом, утилита Win2PDF не предъявляет вообще никаких требований к исходным файлам. Если последние могут быть отправлены на печать стандартным способом (на принтер), то программа Win2PDF сможет сохранять их PDF-формате.
Как пользоваться Win2PDF?
Чтобы понять принцип работы приложения, достаточно изучить нижеследующий несложный процесс обработки конвертируемых в PDF файлов:
- Открыть исходный файл в любой программе. Например, Word-документы следует открывать в редакторе Microsoft Word, фотографии — в любом просмотрщике цифровых изображений, чертежи и схемы — в соответствующих CAD-редакторах и т.д. Кроме того, Win2PDF позволяет преобразовать в PDF любую веб-страницу, открытую в данный момент в браузере.
- Отправить отрытый файл на печать в той программе, в которой он открыт (если имеющееся приложение не имеет такой функции, следует использовать другую программу).
- В окне настройки печати в меню «Имя принтера» выбрать «Win2PDF».
- Нажать кнопку «ОК», а в следующем окне — «Сохранить».
- Открытый файл будет сохранен как PDF-документ.
Помимо конвертирования в PDF, утилита Win2PDF также способна создавать из исходных файлов изображения. Принцип такого преобразования ничем не отличается от создания скриншотов и последующего их сохранения в виде изображений, но с Win2PDF делать это в разы проще и удобней. Сам процесс сохранения исходных файлов полностью соответствует процессу создания PDF-документов, за исключением того, что в качестве принтера для печати следует выбирать «Win2Image».
Настройка PDF из Win2PDF
Программа Win2PDF также позволяет задавать различные настройки для сохраняемых PDF-файлов. Для открытия настроек достаточно кликнуть по кнопке «PDF Options…» в окне сохранения PDF-документа.
Так, при помощи Win2PDF пользователь сможет применить к PDF следующие настройки:
- Описание PDF-файла — заголовок, авторство, ключевые слова и др.
- Процентное увеличение первоначального масштаба форматируемого файла.
- Автоматическое приписывание к имени файла заголовка, даты/времени создания и др.
- Защита документа при помощи шифрования, установки имени пользователя и пароля, установки запрета на печать, копирования и/или редактирование содержимого.
- Добавление в документ водяных знаков из изображений.
- Сжатие графической составляющей документа с использованием технологии преобразования JPEG2000, что позволяет значительно сократить размер PDF-файла, но может ухудшить качество встроенных изображений.
Кроме того, Win2PDF позволяет добавлять к уже имеющимся PDF-документам дополнительный контент, который будет следовать до или после основного содержимого. Для этого достаточно сохранять файл в той же папке и с таким же именем, но вместо пункта «Replace» в диалоговом коне следует выбирать «Prepend» или «Append» (добавление до или после основного контента, соответственно).
Ограничения бесплатной версии
В бесплатной версии программы Win2PDF отсутствуют некоторые возможности по настройке PDF-документов, но ограничений по количеству конвертирования и сроку использования не имеется. Приобретение лицензии позволит разблокировать следующие настройки:
- Добавление мета-данных (описания) к файлу.
- Шифрование, установка ограничений и пароля доступа к файлу.
- И добавление водяного знака.
Таким образом, если у пользователя нет необходимости применения различных настроек, утилита Win2PDF станет для него мощным инструментом по созданию PDF-документов.