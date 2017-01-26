SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ВидеоМАСТЕР

В данном списке представлены программы для замены ВидеоМАСТЕР. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ВидеоМАСТЕР, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
HandBrake
HandBrake

Версия 1.6.0

Программа для конвертации видео в формат MP4 и MKV

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVS Video Converter
AVS Video Converter

Версия 10.1.2.627

Программа для редактирования и конвертации видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
MKVToolNix
MKVToolNix

Версия 28.2.0

Программа для конвертации видео формата MKV (Matroska)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter

Версия 7.8.23

Програма для конвертации видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)