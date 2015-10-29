SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Total Video Converter

В данном списке представлены программы для замены Total Video Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Total Video Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Shutter Encoder
Shutter Encoder

Версия 20.4

Программа для конвертации аудио, видео и изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Format Factory
Format Factory

Версия 5.21.0.0

Программа для конвертирования видео, аудио и фото

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
HandBrake
HandBrake

Версия 1.6.0

Программа для конвертации видео в формат MP4 и MKV

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVS Video Converter
AVS Video Converter

Версия 10.1.2.627

Программа для редактирования и конвертации видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
MKVToolNix
MKVToolNix

Версия 28.2.0

Программа для конвертации видео формата MKV (Matroska)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter

Версия 7.8.23

Програма для конвертации видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter

Версия 4.1.10

Программа для конвертирования и редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Studio
Free Studio

Версия 6.6.32.126

Мультимедиа программа для конвертирования, редактирования, записи аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MeGUI
MeGUI

Версия 1.0.2507

Конвертация видео и аудио

Оценок пока нет
Movavi Video Converter
Movavi Video Converter

Версия 14.3.1

Конвертер и редактор видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)