Total Video Converter – универсальная программа для конвертации видеофайлов.
Программа применяется на ОС Windows и устройствах линейки Mac. База Total Video Converter включает инструменты по переводу видеофайлов в необходимый формат и предполагает стандартный режим работы, не обремененный лишними функциями и возможностями.
В качестве дополнительных функций конвертера выступают:
- захват видео с экрана;
- создание слайд-шоу (преобразование фотографий в видео);
- извлечения музыки из видео;
- управления размерами, качеством и битрейдом видео.
В этом случае работа в программе осуществляется в расширенном режиме, который рационально использовать опытным редакторам видеоконтента.