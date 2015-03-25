Total Video Converter – универсальная программа для конвертации видеофайлов.

Программа применяется на ОС Windows и устройствах линейки Mac. База Total Video Converter включает инструменты по переводу видеофайлов в необходимый формат и предполагает стандартный режим работы, не обремененный лишними функциями и возможностями.

В качестве дополнительных функций конвертера выступают:

захват видео с экрана;

создание слайд-шоу (преобразование фотографий в видео);

извлечения музыки из видео;

управления размерами, качеством и битрейдом видео.

В этом случае работа в программе осуществляется в расширенном режиме, который рационально использовать опытным редакторам видеоконтента.