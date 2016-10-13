Total Doc Converter — программа для конвертирования файлов DOC и DOCX и других Word-форматов в различные типы электронных документов и цифровых изображений. Приложение предназначено для работы в операционных системах Windows, начиная с версии 98 (поддерживаются 32-х и 64-битные ОС), поддерживает русский язык.

Конвертер Total Doc Converter

Total Doc Converter является достаточно узкоспециализированным программным обеспечением, в основную задачу которого входит конвертирование электронных Microsoft Word документов в следующие типы:

Форматы Microsoft Word: DOC, DOCX, DOCM, DOT, DOTX, WPS.

Текстовые электронные документы: TXT, PDF, RTF, ODT.

Графические растровые и векторные форматы: JPG, PNG, TIFF и EMF.

Электронные Excell-таблицы XLC и XLCX.

Веб-страницы (документы с HTML-разметкой): HTML и XHTML.

Программа Total Doc Converter позволяет переносить из Word-документов все типы содержимого (если они поддерживаются выходным форматом файлов), включая графические изображения, таблицы, графики, формулы и т.д.

Еще одна уникальная особенность программы — возможность наполнения Word-документов различным типом содержимого без необходимости открытия файлов в редакторе. Речь идет о следующем:

Добавление заголовка на первую страницу документов с возможностью настройки формата его отображения (расположение, шрифт и т.д.). Кроме того, в качестве заголовка пользователь может использовать один из готовых шаблонов — текущая дата, имя файла, текст типа «Конфиденциально» и многое другое.

Добавление нумерации на каждую страницу.

Добавление изображения на первую страницу с возможность настройки его местоположения, размера и полей.

Добавление нижнего колонтитула, в качестве которого можно использовать любой текст, последовательную нумерацию или картинку.

Возможность изменения настроек страниц Word-документов — размер и ориентация.

Особенности Total Doc Converter

Конвертер электронных документов Total Doc Converter имеет несколько преимущественных особенностей, определяющих удобство и простоту его использования. Сюда относятся:

Возможность пакетной конвертации файлов. Программа Total Doc Converter способна приводить к единому формату неограниченное количество файлов одновременно.

Пакетное наполнение любого числа Word-документов (например, во все первые страницы всех форматируемых документов можно вставить одинаковые изображения).

Наличие встроенного файлового менеджера, благодаря которому можно легко перемещаться по содержимому жесткого диска при поиске файлов для их последующей конвертации.

Встроенные в файловый менеджер фильтры еще больше упрощают поиск документов на компьютере. Пользователь может задать фильтрацию файлов по расширению (формату), названию, размеру и дате создания.

Предпросмотр Word-документов. В правой части основного окна программы расположена область предварительного просмотра содержимого документов. Приложение не просто считывает содержимое Word-документов, но и сохраняет первоначальное форматирование текста и даже позволяет выделять и копировать его в буфер обмена.

Просмотр содержимого корзины. Если удаленный с компьютера Word-файл был перемещен в корзину, программа Total Doc Converter сможет открыть его без необходимости восстановления вручную.

Поддержка командной строки (только конвертация файлов).

Благодаря встраиванию в оболочку Windows над любым Word-документом пользователь может вызвать контекстное меню, через которое можно конвертировать файлы без необходимости запуска программы.

К сожалению, программа Total Doc Converter является условно-бесплатной, и для снятие некоторых функциональных ограничений необходимо приобретать лицензию на сайте разработчиков.