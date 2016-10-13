Total Doc Converter — программа для конвертирования файлов DOC и DOCX и других Word-форматов в различные типы электронных документов и цифровых изображений. Приложение предназначено для работы в операционных системах Windows, начиная с версии 98 (поддерживаются 32-х и 64-битные ОС), поддерживает русский язык.
Конвертер Total Doc Converter
Total Doc Converter является достаточно узкоспециализированным программным обеспечением, в основную задачу которого входит конвертирование электронных Microsoft Word документов в следующие типы:
- Форматы Microsoft Word: DOC, DOCX, DOCM, DOT, DOTX, WPS.
- Текстовые электронные документы: TXT, PDF, RTF, ODT.
- Графические растровые и векторные форматы: JPG, PNG, TIFF и EMF.
- Электронные Excell-таблицы XLC и XLCX.
- Веб-страницы (документы с HTML-разметкой): HTML и XHTML.
Программа Total Doc Converter позволяет переносить из Word-документов все типы содержимого (если они поддерживаются выходным форматом файлов), включая графические изображения, таблицы, графики, формулы и т.д.
Еще одна уникальная особенность программы — возможность наполнения Word-документов различным типом содержимого без необходимости открытия файлов в редакторе. Речь идет о следующем:
- Добавление заголовка на первую страницу документов с возможностью настройки формата его отображения (расположение, шрифт и т.д.). Кроме того, в качестве заголовка пользователь может использовать один из готовых шаблонов — текущая дата, имя файла, текст типа «Конфиденциально» и многое другое.
- Добавление нумерации на каждую страницу.
- Добавление изображения на первую страницу с возможность настройки его местоположения, размера и полей.
- Добавление нижнего колонтитула, в качестве которого можно использовать любой текст, последовательную нумерацию или картинку.
- Возможность изменения настроек страниц Word-документов — размер и ориентация.
Особенности Total Doc Converter
Конвертер электронных документов Total Doc Converter имеет несколько преимущественных особенностей, определяющих удобство и простоту его использования. Сюда относятся:
- Возможность пакетной конвертации файлов. Программа Total Doc Converter способна приводить к единому формату неограниченное количество файлов одновременно.
- Пакетное наполнение любого числа Word-документов (например, во все первые страницы всех форматируемых документов можно вставить одинаковые изображения).
- Наличие встроенного файлового менеджера, благодаря которому можно легко перемещаться по содержимому жесткого диска при поиске файлов для их последующей конвертации.
- Встроенные в файловый менеджер фильтры еще больше упрощают поиск документов на компьютере. Пользователь может задать фильтрацию файлов по расширению (формату), названию, размеру и дате создания.
- Предпросмотр Word-документов. В правой части основного окна программы расположена область предварительного просмотра содержимого документов. Приложение не просто считывает содержимое Word-документов, но и сохраняет первоначальное форматирование текста и даже позволяет выделять и копировать его в буфер обмена.
- Просмотр содержимого корзины. Если удаленный с компьютера Word-файл был перемещен в корзину, программа Total Doc Converter сможет открыть его без необходимости восстановления вручную.
- Поддержка командной строки (только конвертация файлов).
- Благодаря встраиванию в оболочку Windows над любым Word-документом пользователь может вызвать контекстное меню, через которое можно конвертировать файлы без необходимости запуска программы.
К сожалению, программа Total Doc Converter является условно-бесплатной, и для снятие некоторых функциональных ограничений необходимо приобретать лицензию на сайте разработчиков.