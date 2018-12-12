Time Factory — программа для настройки темпа и высоты тона в музыкальных композициях. Основная задача данного приложения — тонкая обработка входного аудиофайла путем манипуляции частотными характеристиками и другими параметрами аудио-сигнала.

Как работать в Time Factory?

Следует отметить, что столько востребованная среди музыкантов настройка темпа и высоты тона цифрового аудио — одна из самых сложных задач, с которой далеко не всегда справляются даже самые продвинутые аудиоредакторы. Программа Time Factory буквально "заточена" под выполнение этой задачи, в чем и заключается основная особенность данного софта.

Также приложение отличается максимально простым пользовательским интерфейсом и, как следствие, простотой управления. Все, что требуется от пользователя — открыть аудиофайл в одном из поддерживаемых форматов (WAV или AIFF), выбрать алгоритм преобразования, выставить величины тональности и темпа, затем кликнуть по кнопке запуска процесса.

Программа Time Factory позволяет обрабатывать несколько типов аудиофайлов (ну путать с форматом). Сюда относятся:

Обычный стерео-файл.

Моно-файл (одноканальный).

И три типа аудио объемного звучания — Surround 5.1, 6.1 и 7.1.

В зависимости от музыкальной композиции, записанной в файл, пользователь может выбрать один из следующих алгоритмов преобразования:

Single voice, speech and solo instruments. Алгоритм предназначен для преобразования темпа и высоты тона аудио-монологов (например, электронная книга), записей речи и игры на инструменте в соло-исполнении (пианино, скрипка, гитара и т.д.).

А также 3 типа полифонических аудиозаписей (собственно, любые аудиотреки) — Polyphonic music fast/medium/highest. Отличие данных алгоритмов преобразования заключается в скорости обработки и качестве выходного файла (чем выше скорость преобразования, тем ниже качество, и наоборот).

Чтобы выставить настройки темпа и высоты тона, достаточно внести значения в соответствующие поля (отображаются напротив имени импортированного файла):

Semitones и Cents (полутон и центы) — поля для настройки высоты тона.

Duration/Speed — установка темпа аудио. Значения можно выставить в процентах, секундах (вплоть до сотых тысяч долей секунды) и BPM (количество четверных нот в секунду).

Кроме прочего, в программе Time Factory имеется еще одна удобная функция, позволяющая изменять тональность/темп только в определенной части аудиозаписи. Чтобы открыть данные настройки, следует кликнуть по кнопке «Dynamic», также расположенной напротив названия аудиофайла.

Совместимость Time Factory с Windows

Представленное на данной странице приложение Time Factory работает в Windows версии 7 или выше. Поддерживаются только x64-системы. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.