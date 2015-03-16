Solid Converter PDF – отличный инструмент, предназначенный для преобразования любого PDF-документа в файлы для Microsoft Office. При этом форматирование текста и картинки будут сохранены в полном объеме и без изменений.

Работа программы построена таким образом, чтобы полученный результат максимально соответствовал исходному файлу. Шрифты, используемые в PDF-файле, будут заменены на установленные в операционной системе. Картинки будут либо сконвертированы в обычные изображения, либо переведены в редактируемые объекты.

Пользователь может также выбрать, что конкретно сохранить из документа. К примеру, можно не сохранять форматирование исходного текста, но «вытащить» из него всю графику.