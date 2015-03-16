SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PDF-to-Word

В данном списке представлены программы для замены PDF-to-Word. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PDF-to-Word, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor

Версия 11.1.0.0

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
PDF Commander
PDF Commander

Версия 17.0

Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF24 Creator
PDF24 Creator

Версия 11.30.1

Программа для открытия, редактирования и создания PDF-документов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (24)
ABBYY PDF Transformer
ABBYY PDF Transformer

Версия 3.0

Распознавание документов и преобразование PDF

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Infix PDF Editor
Infix PDF Editor

Версия 7.7.0

Создание и редактирование PDF документов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PDFCreator
PDFCreator

Версия 5.1.1

Конвертер в PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
AVS Document Converter
AVS Document Converter

Версия 4.2.3.268

Программа для конвертации электронных документов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Foxit Advanced PDF Editor
Foxit Advanced PDF Editor

Версия 3.1.0.0

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Master PDF Editor
Master PDF Editor

Версия 5.1.68

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Foxit PDF Creator
Foxit PDF Creator

Версия 3.1

Создание и редактирование PDF-документов

Оценок пока нет
Foxit PDF Editor
Foxit PDF Editor

Версия 3.0.5.0

Обработка PDF-документов

Оценок пока нет
Free PDF Editor
Free PDF Editor

Версия 1.3

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Solid Converter PDF
Solid Converter PDF

Версия 9.0.366

[Преобразовать PDF в Word

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)