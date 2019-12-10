PDF Combine — программа для объединения нескольких PDF-документов в один файл. На выбор пользователя приложение способно сохранять объединенные документы либо в формате PDF, либо в формате PDF/A. PDF Combine — условно-бесплатная программа, имеющая функциональные ограничения. Интерфейс приложения переведен на русский язык (частично). Работает программа в операционных системах Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит).
На момент написания обзора стоимость одной лицензионной копии программы PDF Combine составляла 2500 руб. Студентам предоставляется скидка в 40% (действует при предоставлении студенческого билета).
Зачем нужна программа PDF Combine?
Основная (не единственная) функция программы PDF Combine — слияние двух и более PDF-файлов в единый документ. По сути, приложение просто объединяет выбранные документы последовательно, создавая на выходе один большой файл в формате PDF или PDF/A (отличается от обычного формата рядом ограничений, касающихся содержимого). Также программа PDF Combine предоставляет возможность применить различные настройки к выходному документу, куда относятся:
- Создание закладок из заголовков внутри документов либо путем использования внешнего файла с закладками.
- Создание обложки для объединенного документа.
- Возможность изменения шрифта, стиля строк (точечный/цельный) и цвета строк (если исходные документы поддерживают такую возможность).
- Возможность изменения размера всех полей.
- Добавление верхнего и нижнего колонтитулов с возможностью выбора расположения (слева, справа, по центру), установки отступа от края страницы, настройки шрифта и т.д. Также имеется возможность автоматического проставления в качестве верхнего/нижнего колонтитула нумерации страниц, даты, заголовка и т.д.
- Возможность проставления логотипов/водяных знаков, в качестве которых используются изображений формата GIF, PNG или BMP.
- Создание duplex-документов (добавление нечетных пустых страниц либо оборотных страниц к каждой имеющейся странице).
- Возможность изменения формата отображения документа — одна/две колонки, отображение контуров, зум и другие.
- Создание PDF-документов, защищенных паролем.
- Настройка прав доступа к документу: запрет/разрешение на копирование, редактирование, комментирование и другие действия.
Дополнительные функции PDF Combine
Первым делом следует отметить наличие в программе PDF Combine специальный режим объединения «Songbook», позволяющий добавлять в PDF-документы различные вложения — любые типы файлов. Другие полезные функции:
- Вставка PDF-документа в другой PDF-документ в качестве новых страниц (номер стартовой страницы указывает пользователь).
- Удаление указанных страниц из выбранного PDF-документа.
- Поиск и удаление пустых страниц из документов. Данная функция имеет несколько настроек, от которых зависит, какие именно страницы программа будет считать пустыми (например, отсутствие текста на протяжении 200 пикселей сверху страницы). Удаляемые из документа страницы могут быть сохранены в виде файлов формата PDF или TIFF.
- Добавление нижнего и/или верхнего колонтитула к выбранному документу.
- Извлечения из одного или множества PDF-документов различных данных (имена и размеры файлов, дата изменения, автор, количество страниц и т.д.) с последующим экспортом отчета в форматах TXT, XLSX, CSV, PDF или HTML.