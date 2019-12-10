PDF Combine — программа для объединения нескольких PDF-документов в один файл. На выбор пользователя приложение способно сохранять объединенные документы либо в формате PDF, либо в формате PDF/A. PDF Combine — условно-бесплатная программа, имеющая функциональные ограничения. Интерфейс приложения переведен на русский язык (частично). Работает программа в операционных системах Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит).

На момент написания обзора стоимость одной лицензионной копии программы PDF Combine составляла 2500 руб. Студентам предоставляется скидка в 40% (действует при предоставлении студенческого билета).

Зачем нужна программа PDF Combine?

Основная (не единственная) функция программы PDF Combine — слияние двух и более PDF-файлов в единый документ. По сути, приложение просто объединяет выбранные документы последовательно, создавая на выходе один большой файл в формате PDF или PDF/A (отличается от обычного формата рядом ограничений, касающихся содержимого). Также программа PDF Combine предоставляет возможность применить различные настройки к выходному документу, куда относятся:

Создание закладок из заголовков внутри документов либо путем использования внешнего файла с закладками.

Создание обложки для объединенного документа.

Возможность изменения шрифта, стиля строк (точечный/цельный) и цвета строк (если исходные документы поддерживают такую возможность).

Возможность изменения размера всех полей.

Добавление верхнего и нижнего колонтитулов с возможностью выбора расположения (слева, справа, по центру), установки отступа от края страницы, настройки шрифта и т.д. Также имеется возможность автоматического проставления в качестве верхнего/нижнего колонтитула нумерации страниц, даты, заголовка и т.д.

Возможность проставления логотипов/водяных знаков, в качестве которых используются изображений формата GIF, PNG или BMP.

Создание duplex-документов (добавление нечетных пустых страниц либо оборотных страниц к каждой имеющейся странице).

Возможность изменения формата отображения документа — одна/две колонки, отображение контуров, зум и другие.

Создание PDF-документов, защищенных паролем.

Настройка прав доступа к документу: запрет/разрешение на копирование, редактирование, комментирование и другие действия.

Дополнительные функции PDF Combine

Первым делом следует отметить наличие в программе PDF Combine специальный режим объединения «Songbook», позволяющий добавлять в PDF-документы различные вложения — любые типы файлов. Другие полезные функции: