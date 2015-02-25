Ozone – универсальное приложение, оснащенное профессиональными технологиями для редактирования звука. Программа активно применяется среди продюсеров и работников музыкальных студий.
Преимущества программы Ozone:
- Наличие комплекса инструментов для управления звучанием аудиофайла: настройка эквалайзера, многополосного компрессора, реверберация, расширение стереобазы.
- Возможность исправления ошибок звучания при подготовке аудиоданных.
- Красочное и эффективное дизайнерское решение программы.
- Комплекс заводских параметров для облегчения настройки звука начинающим звукорежиссерам.