SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги nanoCAD free

В данном списке представлены программы для замены nanoCAD free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на nanoCAD free, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium

Версия 1

Комплексное решение для 3D дизайна.

Оценок пока нет
ZWCAD 2010

Версия 1.0

Система 2D и 3D проектирования

Оценок пока нет
ZWCAD+ 2015
ZWCAD+ 2015

Версия 2.0

ZWCAD - профессиональная альтернатива Автокад

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
nanoCAD ВК

Версия 2.1

Внутренние системы водопровода и канализации.

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Autodesk Inventor 2014

Версия 1.0

3D-САПР для машиностроительного проектировани

Оценок пока нет
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
SolidWorks Professional

Версия 1

SolidWorks Professional

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)