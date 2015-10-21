Movavi AudioSuite – программа для обработки аудиофайлов. Она состоит из нескольких мощных модулей, поэтому приложение можно отнести к классу аудио-комбайнов.
Конвертер аудиофайлов позволяет не только перекодировать один формат аудио в другой, но и поддерживает функцию извлечения аудиодорожек из видео всех популярных форматов. С помощью AudioSuite можно осуществлять запись аудио с микрофона, различных программ, игр, интернет-радио и компакт-дисков с выбором битрейта и частотой дискретизации. Для простоты работы доступно несколько готовых преднастроек.
Также разработчики добавили возможность создания копий незащищенных CD-дисков, что позволит переписать любимые треки на компьютер или плеер.
Достоинства Movavi AudioSuite:
- поддержка всех популярных форматов файлов;
- возможность записи аудиодисков;
- огромное количество готовых пресетов;
- быстрая конвертация.