Movavi AudioSuite – программа для обработки аудиофайлов. Она состоит из нескольких мощных модулей, поэтому приложение можно отнести к классу аудио-комбайнов.

Конвертер аудиофайлов позволяет не только перекодировать один формат аудио в другой, но и поддерживает функцию извлечения аудиодорожек из видео всех популярных форматов. С помощью AudioSuite можно осуществлять запись аудио с микрофона, различных программ, игр, интернет-радио и компакт-дисков с выбором битрейта и частотой дискретизации. Для простоты работы доступно несколько готовых преднастроек.

Также разработчики добавили возможность создания копий незащищенных CD-дисков, что позволит переписать любимые треки на компьютер или плеер.

Достоинства Movavi AudioSuite: