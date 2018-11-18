MKVToolNix — это набор бесплатных утилит, с помощью которых можно создавать и редактировать видеофайлы в формате *.mkv. Интерфейс поддерживает русский, английский, немецкий и многие другие языки.

ОС Windows официально поддерживается начиная с 7 версии, независимо от разрядности. Под нее помимо инсталлятора есть переносная (portable) версия. MKVToolNix работает в различных х86/х64 Linux дистрибутивах, включая Ubuntu/openSUSE/Debian и другие. В MacOS работа возможна с версии 10.11, но поддержка по ней ограничена (у разработчика нет Mac-устройств). Также на сайте можно скачать исходные коды для самостоятельной сборки.

Как пользоваться MKVToolNix?

Программа MKVToolNix представляет комплекс утилит, объединенных в единой оболочке для удобства использования:

Слияние/нарезка;

Получение информации;

Редакторы заголовков и глав.

Все вносимые изменения сохраняются как задания и добавляются в общую очередь, которую можно за один клик отправить на выполнение.

Инструмент для слияния файлов (merge) позволяет собрать из нескольких роликов единое видео без необходимости вручную редактировать медиа контейнеры. При этом доступно редактирование информации о файле, включая конвертацию строковых данных в нужную кодировку. Можно указать желаемый порядок или выбрать только определенные компоненты (видео, звук) для включения в итоговый файл.

Также программа MKVToolNix позволяет разбивать один файл на фрагменты, как независимые, так и связанные ссылками. Можно делить видео по размеру, времени, заранее выставленным меткам, кадрам и так далее.

Просмотр информации позволяет извлечь из произвольного MKV-файла детальные сведения. Отображаются данные о заголовках, сегментах, дорожках и т.д. Полученные сведения можно использовать для дальнейшей обработки материала.

Редактор заголовков позволяет изменять названия сегментов и управлять дорожками. В редакторе глав можно настроить отдельные разделы/главы для удобства просмотра на программном или аппаратном плеере.

В отдельной вкладке MKVToolNix собирается список из заданий. Фактическое внесение изменений будет производиться только по мере их выполнения. При этом можно сначала все детально настроить, а затем запустить, к примеру, во время ночного простоя ПК. Информация о ходе выполнения отображается на другой вкладке. В ней можно просмотреть детальный статус выполнения, вывод предупреждений и ошибки, если какое-то задание выполнить не удалось.