SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MeGUI

В данном списке представлены программы для замены MeGUI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MeGUI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

HandBrake
HandBrake

Версия 1.6.0

Программа для конвертации видео в формат MP4 и MKV

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter

Версия 4.1.10

Программа для конвертирования и редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Total Video Converter
Total Video Converter

Версия 3.71

Конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)