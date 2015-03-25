MeGUI – специальная программа для конвертации видеозаписей. Оперативное и удобное приложение осуществляет несколько полезных операций по конвертации и оптимизации видеофайлов:
- Конветация фильмов и музыки в случае отсутствия поддержки исходного формата на устройстве.
- Оптимизация аудио и видеофайлов под оптические носители память (DVD, Blu-ray) и устройства на базе iOS.
Поддержка мощных процессоров, обеспечивающая высокую скорость и достойное качество обработки файлов в программе.
- Программа MeGUI работает с несколькими популярными пакетами кодеков и поддерживает большинство современных форматов, включая:
- Видеоформаты XviD, x264, MPEG-4, Snow, AVI, MP4, MKV.
- Аудиоформаты: MP3, MP2, AC-3, Aud-X, Ogg Vorbis.