MediaInfo — программа для извлечения технической информации и метаданных из медиафайлов (аудио, видео) с последующим экспортом полученных данных в HTML, CSV, текст и другие форматы. Приложение используется программистами в качестве вспомогательного софта при написании специализированных утилит (конвертеров, видео-/аудиоредакторов, проигрывателей и т.д.), в экспертном анализе медиафайлов и иных целях. Программа MediaInfo распространяется бесплатно, работает на компьютерах под управлением Windows XP и выше (32-бит и 64-бит), поддерживает русский язык.

MediaInfo — что это за программа?

По большому счету программа MediaInfo имеет всего одну функцию — получение технических данных о медиафайлах. Сделать это можно одним из трех способов:

При помощи графического интерфейса (подходит большинству пользователей). Посредствам специализированных команд в консоли Windows (нужная информация о файлах отображается в командной строке). И путем использования DLL-библиотек MediaInfo, предварительно подключаемых к разрабатываемым программистами программам.

Извлекаемые из медиафайлов технические данные программа MediaInfo может сразу же отобразить на экране (при использовании графического интерфейса) либо экспортировать в один из следующих форматов:

Текстовый файл (TXT).

Таблица (CVS).

HTML-файл (также программа генерирует HTML-код, который может использоваться для вставки на сайт).

XML-файл (предусмотрено множество вариантов генерации XML-кода под различные стандартны описания мультимедийных данных, метаданных и т.п. — MPEG-7, FIMS1/1.2/1.3, PBCore 1.2/2.0, EBUCore 1.5/1.6/1.8 и др.).

JSON-файл — текстовый формат, основанный на JavaScript (также широко применяется при разработке сайтов и прикладных программ).

Какие данные можно получить при помощи MediaInfo?

Получаемая программой MediaInfo информация зависит от типа считываемого мультимедиа-файла и его формата. Вот лишь малая часть:

Для видеофайлов: общая информация (продолжительность, соотношение сторон, параметры цвета, битовая глубина и т.д.), все метаданные, включая специализированные (например, ID3-теги), название кодеков и медиаконтейнеров с подробной информации об их разработчиках (включая ссылки на официальные сайты), информация об аудио или даже информация о приложении, при помощи которого видеофайл был кодирован.

Для аудиофайлов: глубина и частота дискретизации, тип битрейта (ABR, CBR и т.д.), номер и версия кодека с информацией о разработчике, метод сжатия, количество каналов, скорость потока и многое другое.

В общей сложности программа MediaInfo поддерживает 46 форматов мультимедиа, и этот список расширяется с выходом очередных обновлений.