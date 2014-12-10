SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediaCoder

В данном списке представлены программы для замены MediaCoder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediaCoder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MakeMKV
MakeMKV

Версия 1.14.5

Программа для копирования DVD/Blu-ray/HD-DVD дисков с сохранением видео в формате MKV

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Monkeys Audio
Monkeys Audio

Версия 4.99

Программа для сжатия аудио в формат APE

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Audio Converter
Total Audio Converter

Версия 5.3.0.206

Программа для конвертирования аудио в разные форматы

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
AVS Video Converter
AVS Video Converter

Версия 10.1.2.627

Программа для редактирования и конвертации видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter

Версия 7.8.23

Програма для конвертации видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Freemake Audio Converter
Freemake Audio Converter

Версия 1.1.0.63

Конвертировать музыку бесплатно

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Lossless Audio Converter
Lossless Audio Converter

Версия 1.10

Lossless Audio Converter - конвертация музыки

Оценок пока нет
GOM Video Converter
GOM Video Converter

Версия 1.1.1.69

Конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Convertilla
Convertilla

Версия 0.4.1.25

Бесплатный конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Video Converter
Total Video Converter

Версия 3.71

Конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Icecream Media Converter
Icecream Media Converter

Версия 1.45

Конвертер медиафайлов

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