MediaCoder — программа для конвертирования (транскодирования) широкого ряда форматов видео- и аудиофайлов. Это полностью бесплатное программное обеспечение. В настоящий момент MediaCoder доступен только для 64-битных систем Windows 7/8/8.1/10. Тем не менее, на этой странице для скачивания доступна одна из предыдущих 32-битных версий программы. Интерфейс MediaCoder имеет неполный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа MediaCoder?

Разработчики MediaCoder называют свой программный продукт «Швейцарским ножом» в области конвертирования мультимедиа-файлов. А все потому, что программа поддерживает более 20 сжатых и несжатых форматов аудио, более 15 форматов видео и 14 медиаконтейнеров (файлы, использующиеся для потоковой передачи мультимедиа). Также приложение MediaCoder может принимать на обработку потоковое мультимедиа и данные с оптических дисков (от CD до Bluray).

Из числа функциональных возможностей программы отметим:

Поддерживаемые форматы сжатия аудио с потерями: MP3, AC-3, Windows Media Audio, Vorbis, LC-AAC, HE-AAC, Opus, MusePack и др.

Форматы аудио без сжатия: WavPack, FLAC, PCM, ALAC, TTA, OptimFrom, Monkey's Audio.

Поддержка всех популярных и не очень форматов видео: Windows Media Video, XviD, DivX, H.263, H.264 / AVC, H.265 / HEVC, VP8 / VP9, ​​MPEG 1/2/4 и многие другие.

Поддержка медиаконтейнеров формата OGM, AVI, MP4, WebM, Matroska, FLV, F4V, MOV, QuickTime, PMP, Realmedia, MPEG-PS, MPEG-TS и другие.

Возможность добавления видео и аудио с CD, SVCD, VCD, DVD и BluRay-дисков.

Работа с потоковым мультимедиа, передаваемым посредством сетевых протоколов HTTP, UDP, FTP и RTSP.

Захват видео и аудио с любых веб-камер.

Наличие разнообразных аудио- и видеофильтров с настраиваемыми параметрами, которые пользователь может наложить на обрабатываемые мультимедиа-файлы.

Большой набор параметров для тонкой настройки выходного качества мультимедиа-данных (для каждого поддерживаемого формата видео и аудио).

Наличие функций сжатия и оптимизации занимаемого мультимедиа-файлами дискового пространства (т.е. уменьшение размеров аудио и видео).

Наличие множества преднастроенных профилей (пресетов) с настройками для конвертации/адаптации мультимедиа-файлов под воспроизведение на различных устройствах (смартфоны, игровые приставки и т.д.)

Поддержка пакетной обработки файлов с возможностью использования в одном проекте мультимедиа разных форматов (незаменимая функция в случаях, когда требуется привести имеющиеся разноформатные аудио-/видеофайлы к одному формату).

Возможность извлечения аудио из видео и напрямую с оптических дисков.

Возможность кодирования и дапмирования поточного мультимедиа.

Исправление частично поврежденных/недоскачанных видеофайлов.

Использование графических ускорителей и ресурсов графического процессора при работе с форматами H.264 / H.265 GPU (CUDA, QuickSync, NVENC).

Поддержка многопоточности, параллельной фильтрации и технологии сегментарного кодирования видео, что позволяет задействовать при перекодировании данных все мощности (ядра) процессора.

И все это — не полный перечень функциональных возможностей программы MediaCoder.