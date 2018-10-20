SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Lossless Audio Converter

В данном списке представлены программы для замены Lossless Audio Converter . Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lossless Audio Converter , которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Exact Audio Copy
Exact Audio Copy

Версия 1.6

Программа для риппинга Audio CD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter

Версия 1.9.8

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Audio Converter
Total Audio Converter

Версия 5.3.0.206

Программа для конвертирования аудио в разные форматы

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)