ImageCompression.SB — небольшая программа для сжатия и конвертирования изображений в пакетном режиме. Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 2000/XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Существует в виде инсталлируемой и портативной версии (присутствует в доступном для скачивания с этой страницы архиве). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Программа ImageCompression.SB

ImageCompression.SB — узкоспециализированная программа, предназначенная для пакетного сжатия и конвертации изображений. Приложением поддерживаются наиболее распространенные графические форматы — JPG, BMP, PNG, GIF, EMF, TIFF и WMF.

Приложение предлагает два режима сжатия (оба — с потерями):

Сжатие путем уменьшения разрешения (размера). Основной режим, который можно применить ко всем поддерживаемым программой графическим форматам. Пользователь имеет возможность установки максимальной высоты или ширины, выбрав нужное значение из списка либо вписав его вручную. Сжатие путем снижения качества. Данный режим предназначен только для обработки изображений формата JPG. Настройка качества осуществляется путем перемещения ползунка в пределах от 20% (максимальное сжатие) до 100% (максимальное качество). Режим может быть совмещен с предыдущим.

В пакетном режиме программа ImageCompression.SB способна конвертировать все перечисленные графические форматы изображений, как в одну, так и в другую сторону.

Из дополнительных опций и особенностей приложения отметим:

Возможность интеграции ImageCompression.SB в контекстное меню проводника, вызываемого над папками. Это позволит быстро добавлять изображения из выбранной папки в программу без необходимости ее предварительного запуска.

Возможность пакетного переименования изображений путем добавления к их именам указанного пользователем префикса.

При выборе форматов, которые будут обрабатываться в ImageCompression.SB, из обработки автоматически исключаются изображения, не соответствующие хотя бы одному из выбранных форматов. Удобно, когда на обработку из указанной папки необходимо добавить графические файлы только определенного формата.

Программа способна добавлять на обработку изображения, хранящиеся только в выбранной папке либо во всех вложенных в нее папках и подпапках.

Возможность сохранения параметров сжатия/конвертирования в файл для последующей быстрой настройки программы.