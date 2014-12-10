Дружелюбный интерфейс в сочетании с мощностью и продуктивностью делают Icecream Media Converter набирающим сегодня популярность медиа конвертером. Конвертер поддерживает все популярные аудио и видео форматы. Кроме того, при помощи Icecream Media Converter вы можете загрузить видео с YouTube и сразу же конвертировать его в любой удобный формат.

Вам понравится возможность программы конвертировать файлы для любых устройств, будь то смартфон на платформе Android, iOS или Windows, а также для игровых приставок Sony. Конвертируйте аудио в аудио, видео в аудио или видео в видео - интерфейс программы прост, лаконичен и приятен.

Возможные конвертируемые аудио и видео форматы: mp4, midi, mkv, mov, mp4, flac, avi, swf, 3gp, aac, wmv, vob, rmvb, m4p, wma, mpg, mpeg, m2ts, mts, mp3, ogg, wav, m4a, m4v, cda, flv, aiff.

Основные функции Icecream Media Converter