Hitpaw Video Converter — программа для конвертации видео из одного формата в другой с рядом дополнительных функций и возможностей. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия имеет функциональные ограничения). Программа предназначена для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы Hitpaw Video Converter

Если судить по названию, программа Hitpaw Video Converter предназначена исключительно для конвертации видео. На деле же оказалось, что это многофункциональное приложение для работы с мультимедиа-файлами, куда, помимо видео, также относятся аудиофайлы и изображения.

Работа с видеофайлами

Большая часть функций программы посвящена обработке видео. Для начала отметим возможности Hitpaw Video Converter по конвертации видеофайлов:

Поддержка всех распространенных форматов видео, включая передовые HEVC_MP4 и HEVC_MKV.

Наличие множества пресетов для быстрой настройки выходного формата под воспроизведения на различных моделях смартфонов, планшетов, SMART-TV (телевизоры и приставки) и т.д. Также доступны пресеты для конвертации видео под требования социальных сетей и видеохостингов (TikTok, YouTube, Vimeo и др.).

Возможность ручной настройки основных параметров для выбранного формата видео: разрешение, частота кадров и битрейт.

Возможность конвертирования видео в аудио (извлечение аудио) различных форматов с ручной настройкой основных параметров последнего: количество каналов, частота дискретизации и битрейт.

Возможность просмотра и редактирования метаданных видеофайлов.

Возможность интеграции в видео внешних субтитров из файлов формата SRT, ASS, SSA или VTT.

В программе Hitpaw Video Converter также предусмотрен ряд функций по редактированию видео, куда относятся:

Обрезка видео в указанных пользователем местах. Также возможна вырезка из видео центральных фрагментов путем объединения в один файл обрезанных крайних фрагментов.

Кадрирование и разворот видео.

Наложение на видео различных видеоэффектов (в программе предусмотрены десятки эффектов), а также ручная настройка яркости, контрастности, насыщенности, цветовой температуры, оттенка, резкости и других параметров.

Наложение на видео водяного знака (форматированный при помощи встроенного редактора текст или внешних изображений, в т.ч. с полупрозрачными и прозрачными фрагментами).

Изменение скорости воспроизведения видео в пределах от 0,25х (4-кратное понижение скорости) до 4х (4-кратное увеличение).

Регулировка громкости звука в видео в пределах от 0% (наложение тишины) до 200% (двухкратное увеличение громкости).

Но и это еще не все. Hitpaw Video Converter также предоставляет пользователям следующие дополнительные возможности:

Возможность скачивания видео с более чем 10000 сайтов, включая YouTube, RuTube, Odnoklassniki, VKontakte, Mail.ru и т.д. Пользователю только требуется добавить в соответствующее окно программы URL-ссылку на страницу с видео, и Hitpaw Video Converter автоматически сохранит его на компьютере. Также обеспечена возможность скачивания нескольких видео одновременно, как путем добавления множества ссылок на штучные видео, так и путем добавления одной ссылки на плейлист.

Возможность захвата и сохранения на компьютере потокового видео, транслируемого через YouTube Live.

Преобразование 2D видео в 3D под просмотр в анаглифных очках с возможностью выбора цветов анаглифа и ручной установки значения параллакса.

Создание анимированных GIF-изображений из видео.

Запись DVD-дисков (как DVD5, так и DVD9) с возможностью созданию собственного меню (в т.ч. с музыкальным сопровождением), выбора телевизионного формата (NTSC или PAL), настройки соотношения сторон и качества видео.

Работа с аудиофайлами

Программа Hitpaw Video Converter обладает следующим инструментариям по работе с аудио:

Конвертация аудио из одного аудиоформата в другой с возможностью ручной настройки качества (количество каналов, частота дискретизации и битрейт).

Возможность обрезки аудиофайлов, разделения на несколько фрагментов, регулировки громкости и скорости воспроизведения.

Просмотр и редактирование метаданных аудиофайлов с возможность добавления собственных обложек из внешних изображений.

Конвертация аудио в видео (на выходе — видеофайл со звуком без картинки).

Возможность скачивания аудио с сервисов Spotify, Apple Music и Deezer с возможностью параллельной конвертации аудиофайлов в требуемый формат.

Конвертация аудио в различные форматы из локальной базы iTunes (для владельцев Apple-гаджетов).

Функция вокального разделения, усиленная искусственным интеллектом, позволяет получить на выходе два аудиофайла — один только с музыкой, другой — с вокалом (функция также применима к видеофайлам).

Функция удаления шумов (также с ИИ) способна в автоматическом режиме удалять из аудиозаписей фоновые шумы с целью увеличения качества звука (также применимо к видео).

Работа с изображениями

Hitpaw Video Converter обладает следующим функционалом по работе с изображениями:

Автоматическая функция с искусственным интеллектом для удаления заднего фона с фотографий с людьми.

Конвертация изображений десятков различных форматов в наиболее распространенные форматы — PNG, JPG/JPEG, WEBP, BMP и TIFF.

Возможность сжатия изображений с потерей качества.

Кадрирование, разворот и зеркалирование изображений.

Ручная настройка яркости, контрастности, насыщенности и оттенка.

А также наложение водяного знака (форматированный текст и/или внешнее изображение).

Отметим, что все функции по работе с изображениями, кроме удаления фона, способны работать в пакетном режиме.