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Аналоги HEIC Converter Plus

В данном списке представлены программы для замены HEIC Converter Plus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HEIC Converter Plus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

CopyTrans HEIC
CopyTrans HEIC

Версия 1.065

Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
iMazing HEIC Converter
iMazing HEIC Converter

Версия 2.0.14

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG или PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Real HEIC to JPG Converter
Real HEIC to JPG Converter

Версия 2.1.18.0

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG, PNG и BMP

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Apeaksoft Free HEIC Converter
Apeaksoft Free HEIC Converter

Версия 1.0.20

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG и PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)