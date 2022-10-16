HEIC Converter Plus — программа для конвертирования изображений формата HEIC/HEIF и AVIF в JPEG или PNG. Это условно-бесплатное приложение (ознакомительная версия позволяет конвертировать до 10 изображений). Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа HEIC Converter Plus?

HEIC Converter Plus — узкоспециализированное приложение, предназначенное для конвертирования (форматирования, кодирования) HEIC/HEIF и AVIF изображений в изображения формата JPEG или PNG. JPEG является наиболее распространенным форматов на текущий момент. Он поддерживаются практически всеми существующими устройствами, способными отображать изображения, платформами (операционными системами) и программами, запускаемыми в них. Долгое время изображениям этих форматов не было равных в соотношении «физический размер — качество». Но относительно недавно появились новые форматы — HEIF (он же — HEIC) и AVIF, которые превосходят, как JPEG, так и PNG в этом соотношении.

Из двух новых форматов более известным является HEIC (как и HEIF, основан на технологии сжатия HEVC или H.265), который активно продвигается корпорацией Apple. Смартфоны iPhone по умолчанию сохраняют снимки именно в этом формате. AVIF даже не имеет популярности уровня HEIC, однако в соотношении «физический размер — качество» является его сильным конкурентом.

Ввиду того, что HEIC и AVIF поддерживаются относительно небольшим числом устройств, платформ и программ, для возможности просмотра таких изображений широким кругом пользователей требуется их предварительная конвертация. Приложение HEIC Converter Plus отлично выполняет эту задачу всего в несколько кликов мышью.

Функции программы HEIC Converter Plus

Т.к. программа HEIC Converter Plus имеет, по сути, всего одну — конвертация изображений — рассмотрим ее вспомогательный функционал. Сюда относится:

Наличие режима пакетной конвертации, который позволяет за один проход изменить формат одновременно большого числа изображений. Пользователь может добавлять исходные файлы в программу поштучно либо целой папкой.

Предусмотрена активируемая опция сохранения структуры папок (выходные изображения будут сохранены в такой же иерархии, в которой они были добавлены на обработку. Также есть опция сохранения выходных изображений в ту же папку, где хранятся оригинальные файлы.

Возможность выбора автоматического действия в случаях, когда в выходной папке уже существует файл с таким же именем (перезапись, пропуск, переименование нового файла, отображение диалогового окна с возможностью выбора одного из названных действий).

Для формата JPEG имеется возможность ручной настройки выходного качества изображений при помощи ползунка (для PNG настройка качества недоступна в актуальной на момент написания обзора версии).

Возможность просмотра метаданных добавляемых изображений. При конвертации HEIC Converter Plus автоматически заполняет выходные изображения изначальными метаданными.

Отдельно отметим одну из сильных сторон конвертера HEIC Converter Plus — многопоточность, обеспечивающая высокую производительность. Пользователь может указать программе создавать до 20 потоков, что позволит ей осуществлять конвертацию одновременно 20-и изображений (производительность зависит от скорости работы диска и процессора). Кроме того, пользователь может изменять приоритетность процесса HEIC Converter Plus (чем выше приоритет, тем больше ресурсов компьютера будет выделено под работу программы).