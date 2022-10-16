HEIC Converter Plus — программа для конвертирования изображений формата HEIC/HEIF и AVIF в JPEG или PNG. Это условно-бесплатное приложение (ознакомительная версия позволяет конвертировать до 10 изображений). Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа HEIC Converter Plus?
HEIC Converter Plus — узкоспециализированное приложение, предназначенное для конвертирования (форматирования, кодирования) HEIC/HEIF и AVIF изображений в изображения формата JPEG или PNG. JPEG является наиболее распространенным форматов на текущий момент. Он поддерживаются практически всеми существующими устройствами, способными отображать изображения, платформами (операционными системами) и программами, запускаемыми в них. Долгое время изображениям этих форматов не было равных в соотношении «физический размер — качество». Но относительно недавно появились новые форматы — HEIF (он же — HEIC) и AVIF, которые превосходят, как JPEG, так и PNG в этом соотношении.
Из двух новых форматов более известным является HEIC (как и HEIF, основан на технологии сжатия HEVC или H.265), который активно продвигается корпорацией Apple. Смартфоны iPhone по умолчанию сохраняют снимки именно в этом формате. AVIF даже не имеет популярности уровня HEIC, однако в соотношении «физический размер — качество» является его сильным конкурентом.
Ввиду того, что HEIC и AVIF поддерживаются относительно небольшим числом устройств, платформ и программ, для возможности просмотра таких изображений широким кругом пользователей требуется их предварительная конвертация. Приложение HEIC Converter Plus отлично выполняет эту задачу всего в несколько кликов мышью.
Функции программы HEIC Converter Plus
Т.к. программа HEIC Converter Plus имеет, по сути, всего одну — конвертация изображений — рассмотрим ее вспомогательный функционал. Сюда относится:
- Наличие режима пакетной конвертации, который позволяет за один проход изменить формат одновременно большого числа изображений. Пользователь может добавлять исходные файлы в программу поштучно либо целой папкой.
- Предусмотрена активируемая опция сохранения структуры папок (выходные изображения будут сохранены в такой же иерархии, в которой они были добавлены на обработку. Также есть опция сохранения выходных изображений в ту же папку, где хранятся оригинальные файлы.
- Возможность выбора автоматического действия в случаях, когда в выходной папке уже существует файл с таким же именем (перезапись, пропуск, переименование нового файла, отображение диалогового окна с возможностью выбора одного из названных действий).
- Для формата JPEG имеется возможность ручной настройки выходного качества изображений при помощи ползунка (для PNG настройка качества недоступна в актуальной на момент написания обзора версии).
- Возможность просмотра метаданных добавляемых изображений. При конвертации HEIC Converter Plus автоматически заполняет выходные изображения изначальными метаданными.
Отдельно отметим одну из сильных сторон конвертера HEIC Converter Plus — многопоточность, обеспечивающая высокую производительность. Пользователь может указать программе создавать до 20 потоков, что позволит ей осуществлять конвертацию одновременно 20-и изображений (производительность зависит от скорости работы диска и процессора). Кроме того, пользователь может изменять приоритетность процесса HEIC Converter Plus (чем выше приоритет, тем больше ресурсов компьютера будет выделено под работу программы).