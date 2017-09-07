Free Studio – комплекс программ для скачивания, копирования и загрузки любых медиафайлов из интернета и внешних устройств. Также доступна конвертация файлов в необходимые форматы.
Инструмент включает более 40 программ, направленных на выполнение различных задач:
- Конвертация медиафайлов во множество форматов: 3GP, DVD, Flash, MP3, WebM, JPG, MP4, AVI, HTML5.
- Конвертация видео для мобильных устройств и гаджетов iPod, Apple TV, iPhone, Android.
- Скачивание и размещение видео на YouTube.
- Запись МР3 аудиодисков.
- Создание DVD-фильмов и последующая их запись на диск.
- Захват изображения и видео с монитора.
- Конвертация и поворот изображений.
- Создание фото и видео с 3D-эффектом.