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Format Factory

Format Factory

Программа для конвертирования видео, аудио и фото

5,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.21.0.0
Скачать 132 MB
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История изменений

Версия 5.21.0.0

  • Обновлены кодеки конвертации и улучшена поддержка новых форматов видео.
  • Исправлены ошибки пакетной обработки и добавлены новые пресеты качества.
  • Оптимизирована скорость рендеринга и улучшена работа с аудио-дорожками.
  • Упрощён интерфейс выбора формата вывода для новичков.

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Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

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