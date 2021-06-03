FILEminimizer Pictures — программа для оптимизации размера изображений популярных форматов, как с потерей, так и без потери качества (зависит от формата и некоторых технических нюансов).

Приложение распространяется бесплатно для личного некоммерческого использования. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа FILEminimizer Pictures?

Основное предназначение FILEminimizer Pictures — уменьшение физического размера графических файлов или, другими словами, оптимизации/сжатия изображений. Приложение может работать, как с одним, так и группой файлов, т.е. она поддерживает обработку файлов в пакетном режиме. Программа FILEminimizer Pictures применяется для сжатия изображений наиболее распространенных форматов — JPG/JPEG, PNG, GIF, BMP, TIF/TIFF и EMF.

Еще одно предназначение данного приложения конвертирование графических файлов. Перечисленные выше форматы FILEminimizer Pictures позволяет сохранить в JPG или PNG, параллельно оптимизировав их размер.

основные функции FILEminimizer Pictures

Среди ключевых особенностей FILEminimizer Pictures — простота использования программы. Пользователи, не знакомые с тонкостями оптимизации изображений, могут использовать один из трех быстрых режимов уменьшения физического размера графических файлов:

«Web / E-Mail Compression». Режим сжатия изображений для их последующей пересылки по электронной почте. Он обеспечивает максимально возможное уменьшение размера изображения с потерей качества. «Standard Compression». Оптимальный режим сжатия с малыми потерями качества. Физический размер выходных изображений здесь сильно зависит от их первоначального формата (наилучшее соотношение размер/качество наблюдается при сжатии PNG-изображений). «Low / Print Compression». В данном режиме сжатие изображений осуществляется с минимально возможными потерями. Он предназначен специально для работы с графическими файлами, которые требуется отправить в печать. Применять данную функцию к единичным изображениям практически не имеет смысла (за исключением изображений с очень большим разрешением). Значимое уменьшение размеров файлов можно наблюдать только при обработке большого их количества.

Все три рассмотренных режима сжатия не предполагают уменьшения разрешения исходных изображений. Если же это необходимо, пользователь может воспользоваться еще одним режимом оптимизации (Custom Compression), который настраивается вручную. У него все два настраиваемых параметра:

Выходное разрешение (можно выбрать от 320х240 до 1920х1440 пикселей).

Качество (устанавливается в процентах). Данная опция может быть отключена (в этом случае будет лишь изменено разрешение).

Касательно конвертирования FILEminimizer Pictures предлагает сохранение поддерживаемых форматов изображений только в JPG или PNG. Вообще, по умолчанию в настройках активирована опция автоматического сохранения исходных графических файлов в JPG-формате. Если этого не требуется, в настройках следует вручную переставить флажок в положение «Keep original image format» (см. скриншоты ниже). Там же можно активировать опцию сохранения изображений в PNG-формате.

Вспомогательный функционал FILEminimizer Pictures

У программы FILEminimizer Pictures есть очень полезная функция поиска изображений на компьютере по трем параметрам (не считая возможность выбора локальных дисков или отдельных папок для поиска в них):

Размер (поиск изображений, размер которых превышает введенное пользователем значение). Дата создания (поиск изображений, созданных в пределах указанного временного интервала). Расширение/тип изображений (можно выбрать все поддерживаемые форматы либо только определенные).

Все три параметра поиска можно использовать одновременно. В поисковом окне предусмотрена функция предпросмотра найденных изображений. Файлы в обработку можно добавлять отсюда же.

Еще одна дополнительная функция — «Pack and Go» — может пригодиться пользователям, которым часто приходится отправлять изображения по электронной почте. Функция работает только в случае, если на компьютере установлен почтовый клиент. Основная ее польза заключается в том, что добавленные изображения после процедуры оптимизации отправляются в почтовый клиент в качестве приложения к отправляемому письму.