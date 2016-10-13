SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Exact Audio Copy

В данном списке представлены программы для замены Exact Audio Copy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Exact Audio Copy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Format Factory
Format Factory

Версия 5.21.0.0

Программа для конвертирования видео, аудио и фото

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Lossless Audio Converter
Lossless Audio Converter

Версия 1.10

Lossless Audio Converter - конвертация музыки

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