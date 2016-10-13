Декодер — программа для перекодировки файлов из системы кодировки Windows в систему DOS и в обратном направлении. Утилита полностью бесплатная, работает во всех версиях операционных систем, начиная с Windows 9x.

Как пользоваться утилитой Декодер?

Программа Декодер не имеет пользовательского интерфейса. Для перекодировки файлов можно воспользоваться консолью (командной строкой) Windows либо ярлыками, создаваемыми на рабочем столе при установке утилиты (если соответствующий пункт был выбран пользователем).

Для перекодировки файлов из одной системы кодировки в другую сначала требуется поместить их в буфер обмена Windows. Сделать это можно стандартным способом при использовании любого файлового менеджера, в т.ч. и «Проводника Windows»: выделить перекодируемые файлы и скопировать их в буфер обмена («Ctrl + C» либо при помощи контекстного меню).

Перекодировка файлов при помощи созданных ярлыков на рабочем столе выполняется путем запуска одного из них (в буфере обмена должны находиться перекодируемые файлы):

1) Из Windows в DOS; 2) из DOS в Windows; 3) из Windows в DOS с созданием папки; 4) из DOS в Windows с созданием папки.

При выборе варианта 1 или 2 перекодированные файлы будут размещены в той же директории, где они и были расположены, а к их названию добавится знак «~» для исключения ситуаций с одинаковыми иенами файлов.

При выборе варианта 3 или 4 перекодированные файлы будут помещены во вновь созданную папку «Decoder_Results», и в этом случае тильда не будет добавляться в их название.

Для перекодировки файлов при использовании командной строки Windows задействуется команда «decoder.exe»:

Поместить перекодируемые файлы в буфер обмена, запустить командную строку Windows.

Запустить команду "c:\program files\decoder\decoder.exe" (с кавычками) — при таком запуске (без параметров) утилита перекодирует файлы из DOS в кодировку Windows без создания папки.

"c:\program files\decoder\decoder.exe -f" — запуск с параметром «-f» используется для перекодировки из DOS в Windows с созданием папки «Decoder_Results» и размещения файлов в ней.

Запуск с параметром «-d» используется для перекодировки из Windows в DOS без создания папки.

Запуск с параметром «-df» или «-fd» (равнозначно) — перекодировка из Windows в DOS с созданием папки «Decoder_Results».