SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CUBASE

В данном списке представлены программы для замены CUBASE. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CUBASE, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
REAPER
REAPER

Версия 7.82

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (25)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Muse
Muse

Версия 2.2.8 2025.05.14.1114

Программа для совместного творчества

Оценок пока нет
Waveform
Waveform

Версия 12.5.11

Аудиостанция для создания сложных треков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nuendo
Nuendo

Версия 11.0.10

Программа для создания, микширования и редактирования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
AVS Video Converter
AVS Video Converter

Версия 10.1.2.627

Программа для редактирования и конвертации видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
MP3Resizer
MP3Resizer

Версия 2.1.0

MP3Resizer - изменение размеров MP3 файлов.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)