ConvertXtoDVD – программа для обработки видеофайлов, создания графического меню и реализации проекта на DVD-диске. Инструмент позволяет адаптировать исходный файл для просмотра на любом устройстве, поддерживающем данный формат. Для обработки не требуется установка кодеков.
Функции:
- Поддержка всех известных форматов видео, в том числе флэш-анимации, видео с цифровых камер и телефонов.
- Создание собственного меню DVD-диска или изменение готового шаблона.
- Настройка текстовых подписей и анимационных эффектов.
- Обработка звуковых дорожек и поддержка аудиоформатов.
- Добавление фоновой музыки и изображений.
- Полноценное редактирование характеристик видео – настройка разрешения, формата отображения, обрезка.
- Сохранение или запись проекта на диск.