ConvertXtoDVD – программа для обработки видеофайлов, создания графического меню и реализации проекта на DVD-диске. Инструмент позволяет адаптировать исходный файл для просмотра на любом устройстве, поддерживающем данный формат. Для обработки не требуется установка кодеков.

Функции: