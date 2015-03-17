Contenta RAW Converter – программа для форматной конвертации и обработки графических файлов. Инструмент включает грамотный отточенный интерфейс и систему настроек, благодаря которым через программу можно правильно организовать файлы, подготовить фотографии, выбрать форматный перевод и создать PDF-альбом для печати.
Возможности Contenta RAW Converter:
- Широкий выбор методов межформатной конвертации. Доступны все известные графические форматы, включая RAW.
- RAW-обработка – редактирование негативных снимков. Подбор яркости, баланса белого, шумоподавление и т.д.
- Графические эффекты и фильтры для улучшения качества изображения.
- Структуризация изображений по директориям и подкаталогам.
- Создание альбомов из комплекса фотографий в универсальном формате PDF.