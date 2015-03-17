Contenta RAW Converter – программа для форматной конвертации и обработки графических файлов. Инструмент включает грамотный отточенный интерфейс и систему настроек, благодаря которым через программу можно правильно организовать файлы, подготовить фотографии, выбрать форматный перевод и создать PDF-альбом для печати.

Возможности Contenta RAW Converter: