Codec Tweak Tool - программа для работы с кодеками и фильтрами, установленными в системе. Codec Tweak Tool позволяет включать или отключать установленные в системе кодеки и фильтры, а также сканировать реестр с целью поиска и удаления неверных ссылок на кодеки и фильтры. Кроме этого, программа может генерировать детализированный лог-файл с указанием всех установленных кодеков и фильтров. Это отдельная версия инструмента, который входит в K-Lite Codec Pack. С помощью этого инструмента можно делать следующее:

Сканирование реестра, чтобы обнаружить и удалить ссылки на сломанные кодеки и фильтры.

Генерация подробный лог всех установленных кодеков и фильтров.

Включение / отключение более 250 кодеков и фильтров (если они установлены).

Различные твики для отключения кодеков MS в Windows 7/8/10/11.

Резервное копирование и восстановление настроек.

Настройка предпочтительных декодеров в Windows 7/8/10/11.

Сброс настроек