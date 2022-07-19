BullZip PDF Printer — программа для создания PDF-файлов из различных типов электронных документов, изображений, веб-страниц и любых других источников, которые могут быть отправлены на печать. Приложение распространяется бесплатно для некоммерческого использования, однако бесплатная версия имеет некоторые функциональные ограничения.

Программа BullZip PDF Printer имеет поддержку русского языка, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003/2008/2012/2016 (32 и 64 бит). На момент написания обзора программа BullZip PDF Printer имела две платные версии — «User Professional» (4399 руб.) и «User Expert» (8863 руб.).

Зачем нужна программа BullZip PDF Printer?

Основная функция программы BullZip PDF Printer — создание PDF-документов с различным содержанием (текст, изображения, HTML-контент и т.д.). В качестве источника данных приложение использует файлы, генерирующиеся различными приложениями перед их отправкой на печать. Это может быть:

Любые типы офисных документов, текстовые файлы и т.п.

Любые типы изображений.

Различные специализированные форматы файлов, использующиеся, к примеру, в CAD-программах (чертежи, блок-схемы и т.п.)

Любые веб-страницы, открываемые в браузерах, и т.д.

Для возможности создания PDF-документов из перечисленных типов мультимедиа требуется, чтобы программа, в которой открывается тот или иной файл, поддерживала функцию отправки его на печать. Впрочем, даже если это невозможно (отправить файл в печать) в случае с конкретным приложением, всегда можно сделать скриншот окна, а затем отправить полученное изображение в печать, используя BullZip PDF Printer.

По сути, BullZip PDF Printer является виртуальным принтером. При установке программы в соответствующем разделе «Панели управления» Windows появится новое устройств, ничем не отличающееся от обычного принтера. При отправке документа/изображения/веб-страницы в печать пользователю достаточно выбрать в качестве принтера созданное BullZip PDF Printer одноименное виртуальное устройство. Однако вместо печати на бумаге физически, приложение предложит сохранить файл в формате PDF на жесткий диск.

Функции BullZip PDF Printer

Функциональные возможности программы BullZip PDF Printer представлены разнообразными опциями и настройками, позволяющими пользователям определять свойства и параметры выходного документа. Первым делом отметим, что BullZip PDF Printer способна генерировать не только PDF-документы, но и файлы других форматов, а именно — BPM, EPS, DOC, JPEG, PCX, PNG, PS, TIFF и TXT.

Вот еще некоторые полезные функции и возможности программы BullZip PDF Printer: