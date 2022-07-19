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BullZip PDF Printer

BullZip PDF Printer

Для создания PDF-файлов из изображений и электронных документов

4,0 (2)
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Актуальная версия 2026.1.0.3002
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История изменений

Версия 2026.1.0.3002

  • Исправлена проблема с функцией совместного использования.
  • Совместимость с Ghostscript обновлена до версии 10.07.1.
  • Обновлены переводы.

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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