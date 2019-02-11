AVS Document Converter — программа для конвертации электронных документов из одного формата в другой. Также поддерживается конвертация документов в несколько форматов графических изображений. Приложение AVS Document Converter распространяется бесплатно. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа AVS Document Converter?

Программа AVS Document Converter имеет одно единственное предназначение — преобразование электронных документов поддерживаемых форматов в электронные документы других форматов, а также в графические изображения. Приложение может использоваться для пакетной конвертации файлов, извлечения изображений из входных документов, объединения некоторых форматов документов. Также отметим, что в AVS Document Converter предусмотрены разнообразные настройки выходного формата.

Поддерживаемые форматы входных файлов

PDF-документы (все существующие стандарты).

Электронные книги форматов DJV/DJVU, EPUB, PRC, MOBI, AZW и FB

Текстовые документы TXT, Microsoft Office Word 97-2003 (DOC) и 2007 (DOCX), OpenOffice (ODT), RTF.

Электронные презентации Microsoft PowerPoint (PPT, PPS), PowerPoint 2007 (PPTX, PPSX) OpenOffice ODP.

Веб-страницы форматов HTM, HTML и MHT.

Графические документы фиксированной разметки на базе XML — Microsoft XPS.

Многостраничные файлы форматов TIF и TIFF.

Поддерживаемые форматы выходных файлов

Программа AVS Document Converter не просто конвертирует документы и изображения в выбранный формат, но также предоставляет пользователю возможность применения различных настроек к файлам на выходе:

PDF-документы: возможность проставления водяного знака и установки прав доступа (запрет печати, редактирования или копирования контента); объединение нескольких документов в единый PDF-файл (любые поддерживаемые входные форматы); пакетное переименование файлов; возможность извлечения изображений.

Офисные документы DOC, DOCX, ODT, RTF: пакетное переименование и извлечение изображений.

Текстовые TXT-файлы: изменение кодировки, пакетное переименование.

Графические изображения форматов JPEG, TIFF, GIF и PNG: простановка водяных знаков, настройка качества выбранного формата (для TIFF-изображений — возможность сжатия), пакетное переименование.

Веб-страницы форматов Plain HTML, Rich HTML и MHT: возможность добавления панели инструментов (только для Rich HTML), пакетное переименование и извлечение изображений.

Электронные книги форматов ePub, FB2 и Mobi: возможность объединения отрытых файлов в единый файл выбранного формата, пакетное переименование и извлечение изображений.

Из дополнительных функций — отправка открытых документов по электронной почте, вывод на печать и упаковка в ZIP-архив с возможностью установки пароля.