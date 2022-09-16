ASIO4ALL — узкоспециализированная программа, используемая в качестве внешнего независимого аудиодрайвера в приложениях, работающих с аудио (аудиоредакторы, программы для создания музыки и т.д.). ASIO4ALL не имеет самостоятельного пользовательского интерфейса, т.к. управление им осуществляется из приложения, использующего его. Программа поддерживается всеми версиями операционных систем Windows, начиная с Win98 (32-бит и 64-бит). Это полностью бесплатное программное обеспечение.

Предназначение и особенности использования ASIO4ALL

Как и любой драйвер, ASIO4ALL служит для обеспечения взаимодействия между программами и аппаратным обеспечением компьютера (в данном случае — с аудиокартой). Однако ASIO4ALL нельзя назвать драйвером в привычном понимании — это узкоспециализированное и одновременно универсальное программное обеспечение.

Первое обусловлено тем, что ASIO4ALL может использоваться только теми приложениями, что поддерживают этот драйвер, и, как правило, ими являются аудиоредакторы, видеоредакторы, мультимедиа-плееры, программы для создания музыки, микшинга звука и т.д.

Универсальность ASIO4ALL связана с тем, что данный драйвер может работать с широким спектром аудиокарт, независимо от их производителя или модели (не всеми существующими, конечно). Все дело в принципе работы ASIO4ALL, предполагающем обращение к звуковой карте напрямую, т.е. без «посредников» в лице системного аудиомикшера Windows — «kmixer» (в системах Windows XP) и программного пакета «Windows Audio Service» (Win Vista и выше).

Такой подход имеет несколько важных преимуществ:

Обход всевозможных аудиоэффектов, накладываемых на звук стандартным аудиодрайвером и/или системным микшером Windows.

Обход программных обработчиков звука, в том числе и тех, что осуществляют передискретизацию аудио (такие обработчики не славятся качеством своей работы).

Программы, использующие ASIO4ALL, также могут получать прямой доступ к буферу аудиокарты (если устройством поддерживается буферизация), что позволяет снизить нагрузку на системные ресурсы и, как следствие, быстрее осуществлять операции со звуком.

Возможность регулировки латентности — задержки и времени отклика.

Возможность использования программой, поддерживающей ASIO4ALL, одновременно нескольких устройств воспроизведения звука (т.е. вывод звука на две и более аудиокарты).

Благодаря все тому же обходу программных аудиоэффектов и обработчиков звука значительно понижается латентность и время отклика при записи звука с любых внешних источников — от микрофонов до музыкальных MIDI-инструментов.

Отдельно следует отметить поддержку драйвером ASIO4ALL механизмов компенсации задержек. Это обеспечивает синхронизацию работы двух или более аудиоустройств при одновременном выводе звука через них.