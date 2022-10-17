В данном списке представлены программы для замены Apeaksoft Free HEIC Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Apeaksoft Free HEIC Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Apeaksoft Free HEIC Converter.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Apeaksoft Free HEIC Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Apeaksoft Free HEIC Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Apeaksoft Free HEIC Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 1.065
Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК
Версия 2.0.14
Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG или PNG
Версия 3.3.0.0
Программа для конвертации изображений HEIC/HEIF и AVIF в JPEG иPNG
Версия 2.1.18.0
Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG, PNG и BMP