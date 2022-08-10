SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги APTuner

В данном списке представлены программы для замены APTuner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на APTuner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Guitar Rig
Guitar Rig

Версия 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
Guitar Pro
Guitar Pro

Версия 8

Программа для просмотра, редактирования и воспроизведения гитарных табулатур и партитур

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)