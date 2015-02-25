SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ZWCAD 2010

В данном списке представлены программы для замены ZWCAD 2010. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZWCAD 2010, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

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Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

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