ZWCAD 2010 – автоматизированная система 2D и 3D проектирования, незаменимый инструмент создания чертежей и графиков для специалистов в области архитектуры, инженерии и строительства. Программа является аналогом AutoCAD, имеет схожую структуру, набор функций, интерфейс и совместимые форматы.
Преимущества ZWCAD 2010:
- Возможность импорта, экспорта и редактирования файлов AutoCAD (DWG и DXF).
- Меню, команды и кнопки аналогичны AutoCAD.
- Специальный набор команд для обеспечения быстрого проектирования.
- Интеграция файлов Microsoft Word и Excel.
Основные возможности программы:
- Построение схем, графиков, чертежей и шаблонов.
- Создание объектов любой геометрической формы.
- Вставка и полное форматирование текста.
- Вставка растрового изображения в виде фона (кроме популярных форматов поддерживаются также PCX и TGA).
- Совместная работа нескольких пользователей с одним файлом одновременно.