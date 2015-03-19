SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги XnViewMP (XnView)

В данном списке представлены программы для замены XnViewMP (XnView). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XnViewMP (XnView), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
XnConvert
XnConvert

Версия 1.117.0

Программа для редактирования изображений

Оценок пока нет
Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Caesium
Caesium

Версия 2.8.5

Программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
JPEGView
JPEGView

Версия 1.3.46.0

Универсальный просмотрщик изображений для Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
FastStone Photo Resizer
FastStone Photo Resizer

Версия 4.4

Программа для пакетного редактирования изображений

Оценок пока нет
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Image Tuner
Image Tuner

Версия 9.2

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio

Версия 19.2203.2.381

Программа для организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)

Версия 1.0.1

Программа для пакетной обработки и оптимизации размера изображений

Оценок пока нет
FILEminimizer Pictures
FILEminimizer Pictures

Версия 3.0

Программа для пакетной оптимизации размера изображений

Оценок пока нет
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ACDSee Photo Manager
ACDSee Photo Manager

Версия 21.2.818

Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
ACDSee Pro

Версия 8.0.263

Редактирование и просмотр цифровых фото.

Оценок пока нет