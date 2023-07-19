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WOWpaper

WOWpaper

Программа для установки 4K-обоев рабочего стола

3,7 (11)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3.6
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История изменений

Версия 1.3.6

  • Исправлены ошибки загрузки обоев из облачной библиотеки при слабом интернете.
  • Улучшена работа планировщика: смена обоев по расписанию теперь происходит точно в заданное время.
  • Добавлена поддержка видеообоев (в программу можно добавить свои видеобои).

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Оценки программы

3,7

11 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о WOWpaper

1 отзыв

Андрей

Отличное приложение, супруга будет довольна, теперь котики будут сменяться пёсиками )